Güngör’ün ölüm sebebi ileri tetkikte belirlenecek
Yaşamını yitiren Girne Amerikan Üniversitesi akademisyenlerinden Volkan Kadir Güngör’ün kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek
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Lapta’da otel odasında aniden rahatsızlanarak ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Volkan Kadir Güngör’ün (E-40) yapılan otopsisinde kan doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.
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