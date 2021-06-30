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Güngör’ün ölüm sebebi ileri tetkikte belirlenecek     

Güngör’ün ölüm sebebi ileri tetkikte belirlenecek     

Yaşamını yitiren Girne Amerikan Üniversitesi akademisyenlerinden Volkan Kadir Güngör’ün kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek

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Lapta’da otel odasında aniden rahatsızlanarak ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Volkan Kadir Güngör’ün (E-40) yapılan otopsisinde kan doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Soruşturma devam ediyor. 

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