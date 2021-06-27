GAÜ ailesini sarsan ölüm

Girne Amerikan Üniversitesi akademisyenlerinden Volkan Güngör’ün genç yaşta ölümü büyük üzüntü yarattı.

Volkan Kadir Güngör’ün Lapta’da, kaldığı otel odasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün sabah karşı 02.30’da rahatsızlanan 40 yaşındaki Güngör, ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.

Polis Güngör'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Serhat Akpınar, bu acı kaybı şu açıklama ile duyurdu:

“Değerli Ailem ,

Çok üzgünüm ., çok değerli Volkan Hocamız gencecik yaşında Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur . Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır . Başımız Sağolsun . Kardeşimizin Mekanı Cennet Toprağı Bol olsun . Nurlar içerisinde uyu Can Hocam.”