Güneyde yoksul aile sayısı artıyor

Güney Kıbrıs’taki yoksul aile sayısının arttığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Güney'de bugün, en az 1750 yoksul ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele verdiğini yazdı.

Gazete, bu rakamın göstergeden başka bir şey olmadığını, yerel makamlar ve gönüllü kuruluşların, yoksul sayısının daha da fazla olduğunu tahmin ettiğini belirtti.

Gazete gönüllü kuruluşlar, Noel yortusu nedeniyle yoksul ailelere yardım etmek için şimdiden inisiyatif üstlendiğini de yazdı.