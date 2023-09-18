Güneyde ‘uyuşturucu’ trafiği

Güneyde yılbaşından 7 Eylül tarihine kadar 409 kilo 738 gram hintkeneviri ele geçirildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Narkotik Şubesinin verilerine dayanarak, güneyde 1 Ocak 2023’ten 7 Eylül tarihine kadar 409 kilo 738 gram hintkeneviri ele geçirildiğini, 2022 yılı aynı döneminde ise bu rakamın 348 kilo 250 olarak kaydedildiğini yazdı.

Habere göre 2021 yılında ise 240 kilo 646 gram hintkeneviri ele geçirildi.

Gazete, bu yıl 15 kilo 914 gram hintkeneviri reçinesi, 15 kilo 602 gram kokain, bir kilo eroin ve 6 kilo 573 gram metamfetaminin bulunduğunu yazdı.

Habere göre, bu yıl toplam 766 uyuşturucu suçu incelenirken bunlardan 115’i büyük miktarlar olduğu için ciddi olarak addedildi.

Uyuşturucu olaylarında ise 781 kişi tutuklandı.