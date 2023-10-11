Güneyde uyuşturucu ticareti son dönemlerde özel kargoyla yapılıyor

Kıbrıs’ın güneyinde uyuşturucu ticaretinin yaygınlaştığı, Kıbrıs Polisi Narkotik ekiplerinin “neredeyse her gün uyuşturucu ticaretiyle ilgili tutuklama yaptığı” bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, sadece üç gün içerisinde, her birinin tasarrufunda 10 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri bulduğu iki çete ortaya çıkarıldı.

Uyuşturucunun güneye, son dönemlerde “tacirlerin sevdiği bir yöntem haline gelen” özel kargo şirketleri üzerinden güneye sokulduğuna işaret edilen haberde, daha önce kargo şirketi ile ulaşan 10.5 kilo hintkeneviri ithal eden 36 ve 40 yaşlarındaki 3 kişiyi yakalayan ekiplerin cumartesi günü de yine aynı yolla 10.5 kilo hintkeneviri ele geçirdiği, 22 yaşındaki bir kişiyi tutukladığı belirtildi.