Güneyde kaçak tütün ve uyuşturucu

Kıbrıs’ın güneyinde yapılan iki ayrı operasyonda, 43 yaşındaki bir kişi yüksek miktarda kaçak tütünle, bir diğer şahıs ise uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Rum polisinin geçen Pazar gecesi Larnaka bölgesinde yaptığı kontroller sırasında durdurduğu bir aracın 43 yaşındaki sahibinin tasarrufunda 120 kilo kaçak tütün ele geçirdi.

Gazete, söz konusu şahsa 42 bin Euro para cezası kesildiğini, kaçak tütünlere ise el konulduğunu vurguladı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Limasol’da 20 yaşındaki bir şahsın evine yapılan baskında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini yazdı.

Evinde 7 gram kokain ve 31 gram hintkeneviri bulunan şahıs geçtiğimiz gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

