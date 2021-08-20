Güneyde buğday ve tahıl fiyatları AB içerisinde ilk altıda

Kıbrıs’ın güneyinde 2020’de ekmek ve tahıl fiyatlarının Avrupa Birliği (AB) içerisinde altıncı sırada yer aldığı belirtildi.



Avrupa Birliği İstatistik Dairesi, Eurostat tarafından yapılan açıklamaya göre, AB genelinde ekmek ve tahıl fiyatlarının en pahalı üye devlette en ucuz üye devlete kıyasla yaklaşık iki buçuk kat daha yüksek olduğunu söyledi.



Fiyat düzeyleri, AB’nin 100 ortalama fiyat düzeyleri endeksi ile karşılaştırıldığında sonuçlar ekmek ve tahılın en yüksek 153 ile Danimarka’da, 135 ile Avusturya’da,127 ile Lüksemburg, Finlandiya ve İsveç’te hesaplandı.



Kıbrıs (güney) 120 fiyat düzeyi endeksiyle altıncı sırada yer aldı.



En düşük fiyat düzeyleri de 56 ile Romanya’da, 67 ile Bulgaristan’da ve 70 ile Polonya’da görüldü.

Kaynak: CNA