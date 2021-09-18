Güneyde 2 kayıp, 140 yeni pozitif

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatta 53 bin 472 PCR ve antijen testi yapıldı, 140 yeni vaka tespit edildi, 2 kişi daha Covid-19 Pozitif hayatını kaybetti. Pozitiflik oranı 0.26 olarak açıklandı.

Ölenlerden birinin 59 yaşında bir erkek ve 92 yaşında bir kadın hasta olduğu açıklandı. Covid-19’un ilk görülmeye başladığı Mart 2020’den bugüne güneyde can kaybı 574 oldu. Ölenlerin yaş ortalaması 76 olarak hesaplandı.

Hastanelerde tedavi gören 96 hastadan 39’unun durumunun ciddi, 17’sinin ise entübe halde olduğu bildirildi.

Güneyde Sağlık Bakanlığı, hastaların % 76’sının aşısız olduğunu da açıkladı.