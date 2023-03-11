Güney Kore haftalık çalışma saati sınırını 52'den 69'a çıkarmayı planlıyor

Güney Kore Çalışma Bakanlığı, haftalık çalışma saati sınırının 52 saatten 69 saate çıkarılması teklifiyle, çalışan annelere daha fazla seçenek sunmayı amaçladıklarını açıkladı.

Güney Kore hükümeti, ilk olarak geçtiğimiz yıl aralık ayında tanıtılan iş gücü reformu teklifini pazartesi günü resmi olarak duyurdu.

İş gücü reform tasarısı kapsamında, 2018 tarihli bir yasayla haftalık 52 saatle sınırlanan çalışma saatlerinin uzatılması öngörülüyor.

Sendikalardan yoğun tepki alan yasa tasarına ilişkin açıklamalarda bulunan İstihdam ve Çalışma Bakanlığı, çalışma saatlerinin uzatılmasının, çalışan annelerin yararına olacağını savundu.

Bakanlığa göre, çalışanların daha uzun saatler mesai yapabilmesi, sonrasında daha fazla izin kullanabilmelerine olanak sağlayacak.

Reformun ülkenin düşen doğum oranlarını artırmaya yardımcı olup olmayacağı sorulan Çalışma Bakanı Lee Jung-sik konuya ilişkin, "Hamilelik ve çocuk yetiştirme dönemlerinde çalışma saatlerinin azaltılmasına yardımcı olacak cesur önlemler alacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlık reform teklifini, birçok kadının kariyeri ve çocuk yetiştirme arasında seçim yapmak zorunda kaldığı bir ülkede daha fazla iş gücü esnekliği getirme ve iş-yaşam dengesini iyileştirme çabalarının bir parçası olarak sunuyor.

'İşçilerin sağlığı dikkate alınmıyor'

Öte yandan iş örgütleri, bu önlemlerin çalışan annelere ve diğer kadınlara yardımcı olmayacağını, aksine zarar vereceğini söylüyor.

Kore Kadın Dernekleri Birliği konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Erkekler uzun saatler çalışıp bakım sorumluluklarından ve haklarından muaf olurken, kadınlar tüm bunları yapmak zorunda kalacak." ifadeleri kullanıldı.

Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonu ise iş gücü reformu teklifiyle işçi haklarının görmezden gelindiğini belirterek, "5 gün üst üste sabah 9'dan gece yarısına kadar çalışmayı yasal hale getirecek. İşçilerin sağlığı ve dinlenme ihtiyacı dikkate alınmıyor." açıklamasını yaptı.

Parlamentoda çoğunluğa sahip ana muhalefetteki Demokrat Parti'nin lideri Lee Jae-myung ise partisinin mecliste tasarıyı reddeceğini bildirdi.

Güney Kore dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkesi. Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol geçtiğimiz hafta ülkenin doğurganlık oranıyla mücadele etmek için "cesur tedbirler" alınmasını emretmişti.