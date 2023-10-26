GSM operatöründeki vurgunun boyutu büyüyor

Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir GSM operatöründe Müdür Yardımcısı olarak çalıştığı süreçte, sanal bahis sitesinin toplu SMS’lerinden elde edilen 11 milyon 900 bin TL’yi kendi hesabına aktarmakla suçlanan ve 3 gündür poliste tutuklu bulunan zanlı E.H. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede, olayla ilgili yeni bulguları aktaran polis, 3 günlük tutukluluk sürecinde

GSM şirketinin hesaplarında 2 milyon TL daha açık tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının SMS satışı yaptığı iki kişiye şirket hesaplarında sorun olduğunu söylediğini, reklam SMS’i ücretlerinin kendi şahsi hesabına aktarılmasını istediğini de belirlediklerini açıkladı.

Polis, ayrıca zanlının 10 kişiye de aynı şekilde parayı kendi hesabına aktarmasını istediğini söylediğine dair tespit yaptıklarını, söz konusu şahıslara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Polis, aranan şahıslar, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının

4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.