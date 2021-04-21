Gözler Danışma Kurulu toplantısında

Ayşe GÜLER

Hükümetin seçim tarihini, çoğunluğu olmayan Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi yerine kurulacak ‘Geçici ve Özel Komite’de görüşülmesi talebi, bugün Danışma Kurulu’nda ele alınıyor.

Toplantı az sonra başlayacak.

Toplantıya; Başbakan Ersan Saner, Grup Başkan Vekili Özdemir Berova, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile HP Milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Tolga Atakan katıldı.

Kurul toplantısından çıkan karar, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Hatırlanacağı üzere; hükümet erken seçim için Nisan 2022, muhalefet ise Ağustos 2021 tarihini önermişti.

Hem hükümet hem de muhalefetin erken seçime ilişkin yasa tasarısı ve önerisinin görüşüleceği Meclis Pazartesi günü toplanamamıştı.

Meclis Başkanlığı, görevli stenoların COVID-19 testi pozitif çıkan Güven Bengihan ile temasta bulunduklarını açıklayarak, 10 gün süreyle idari izne göndermişti.

Yaşananların ardından 3 muhalefet partisi; CTP, TDP ve HP yaşananları ‘darbe’ olarak nitelendirmişti.

Azınlık Hükümeti, seçim tarihinin Hukuk Siyasi İlişkiler Dışilişkiler Komitesi yerine kurulacak yeni bir komitede görüşülmesine yönelik adım atmıştı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu girişimi hukuk, Anayasa ve iç tüzük ihlali olduğunu açıklamış, yargıya taşınacağına işaret etmişti.