Görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ali Pilli'nin Sağlık Bakanlığı görevinden alındığına dair karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete yayınlana Bakanlar Kurulu kararında, kararın 19 Şubat'ta alındığı ifade edilmekte.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise söz konusu kararı bugün imzaladı.

Resmi Gazete'de ayrıca Ünal Üstel'in Sağlık Bakanlığı'na bakan olarak atanması ve Resmiye Canaltay'ın Ulaştırma Bakanı olarak atanması da yer almakta.