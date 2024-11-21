Görevden alınmalar ve atanmalar devam ediyor

Üst Kademe Yöneticileri Yasasının 3. Maddesinin (2.) Fıkrası uyarınca 17/01/2020 tarihli kararname ile 17/01/2020 tarihinden itibaren Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdür mevkiine atanmış olan Salih Abbasoğlu'nun 21 Kasım 2024 tarihinden itibaren bu mevkiden alınmasına karar verildi.

Salih Abbasoğlu’nun yerine Barış Uyaroğlu atandı.

3 yıla yakın süredir UBP-YDP-DP Hükümetinin görevde olmasına karşın, görevden alınmalar ve atamaların devam etmesi dikkat çekiyor.