Gönyeli'de uyuşturucu, 1 tutuklu

Gönyeli’de dün bir kişinin ikametgahında yapılan aramada kanunsuz uyuşturucu madde tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14:00 sıralarında, Gönyeli’de A.H.A.E.’nin (E-23) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık 84 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.