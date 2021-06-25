GÖNYELİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM
Gönyeli'de dün gece bir kişi evinde ağır yaralı olarak bulundu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Gönyeli'de dün gece bir kişi evinde ağır yaralı olarak bulundu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gönyeli Otağ Sokak'ta Aziz Damdelen Apartmanı A Blok Daire 2'de dün gece 1 kişi ağır yaralı olarak bulundu, söz konusu kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis, kişinin ölümünü şüpheli görerek soruşturma başlattı.
Olay Yeri inceleme ve Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli ekipler bölgede...
Olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Zanlının birazdan mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belli olacak.
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