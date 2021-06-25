Hakan Yalçın’ın ölümünden sorumlu tutulan E.İ, mahkemeye çıkarıldı

Gönyeli’de meydana gelen ‘ölüme sebebiyet verme’ olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.İ, Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci,

24 Haziran tarihinde saat 23.00 raddelerinde zanlı E.İ.’nin Gönyeli’de ikamet etmekte olduğu apartmanın çatı katından arkadaşı Hakan Yalçın’ın düştüğünü anlattı.

Polis, Yalçın’ı zanlının arabasıyla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürdüğünü ancak henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tekrar Gönyeli’deki eve geri getirdiğini anlattı.

Hastaneye götürülüp tıbbı tedavi alsa yaşayabilirdi”

Polis, Hakan Yalçın’ın evde fenalaşması üzerine zanlı E.İ.’nin 112 Acil Servisi aradığını ve Hakan Yalçın’ın devlet hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının Hakan Yalçın’ı saat 23.04’te hastaneye götürdüğünde tıbbi tedavi alması durumunda yaşayabileceği bilgisinin alındığını anlattı. Polis, zanlının evinde huzurunda yapılan aramada 12 büyük paket sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını da belirtti. Polis, müştekiye otopsi yapılacağını ve meselenin soruşturulacağını söyleyerek, zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.