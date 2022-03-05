Girne’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Girne'de hırsızlık meselesi ile ilgili yapılan ev aramasında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı A.Y mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Dağdelen, 4 Mart saat 20:00-20:40 saatleri arasında Girne’de zanlı A.Y’nin evinde mahkeme emri ile huzurunda gerçekleştirilen aramada, yaklaşık 5 gr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile öğütücü içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü tutuklandığını ve ifade vererek suçunu itiraf ettiğini, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.