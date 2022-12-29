Girne’de uyuşturucu… 2 kişi tutuklandı

Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, polis ekiplerince şüpheli görülen B.A.(E-35) alıkonularak üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Dün saat 19.00’da meydana gelen olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada; mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.G.’nin (E-38) tasarrufunda yaklaşık 4 gram ve 300 mlgr. ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 sarma sigara izmariti, satışı yeşil reçeteye tabii olan toplam 42 adet hap ve uyuşturucu madde satışından elde ettiğine inanılan toplam 3 bin 355 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.