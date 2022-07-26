Girne’de olaylı gece: 1 yaralı

Girne’de akşam saatlerinde kurşunlama olayı meydana geldi. Olay 20 Temmuz Stadyumu arkasındaki Sht. Kemal Selim Sokak’ta bir apartmanda gerçekleşti. Apartmanın merdiven boşluğunda iki kişinin tartışması kanlı bitti. 1 kişi ayağından vuruldu. Vuran kişi ise aranıyor.

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre ayağından yararlanan kişinin durumunun hafif olduğu, Girne Akçiçek Hatanesi’nde tedavi altında olduğu açıklandı. Silahlı saldırıyı yapan kişi ise aranıyor.