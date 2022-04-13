Girne’de bisiklet hırsızlığı: 1 tutuklu

Girne’de Şht. Kemal Celal Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki ambarda yer alan iki adet bisiklet çalındı.

Polis, olayın 29 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında yaşandığını duyurdu, bisikletlerin toplam değerinin 5 bin TL olduğunu aktardı.

Olayla ilgili 18 yaşındaki B.T tutuklandı.

Sahte sigortayla giriş yapmak istedi, tutuklandı

Beyarmudu geçiş noktasından sahte araç sigortası ile ülkeye giriş yapmaya çalışan S.A tespit edildi, tutuklandı.

Polis, olayın 12 Nisan’da saat 23.00 sıralarında yaşandığını duyurdu.