Girne ve Aydınköy'de ani ölüm

Girne’de sakin 89 yaşındaki İsmail Nasipler, dün komşusuna ait evin bahçesi içerisinde bulunan limon ağacı üzerinde limon topladığı sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan Aydınköy’de sakin 66 yaşındaki Sevda Ateş, dün evinde rahatsızlanarak Güzelyurt Sağlık Merkezine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Benli'nin ölüm sebebi: "Beyin kanaması ve kafa kemiği kırığı"

Güzelyurt’ta 30 Kasım’da evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 69 yaşındaki Fehmi Benli’nin otopsisinde, ölüm sebebinin düşmeye bağlı “beyin kanaması ve kafa kemiği kırığı ” olduğu tespit edildi.