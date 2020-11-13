Girne, Cenker Kaya’ya ağlıyor

Girne’de uzun yıllar spor camiasına da hizmet etmiş beden eğitimi öğretmeni Cenker Kaya’nın genç yaşta ölümü büyük üzüntü yarattı.

Aslen Limasollu, uzun yıllar Doğan Türk Birliği forması altında futbol oynayan ve antrenörlük yapan Cenker Kaya, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Cenker Kaya’nın ölümü ailesi tarafından açıklandı.

Doğan Türk Birliği baş sağlığı mesajı yayınladı

Doğan Türk Birliği’nden yayınlanan başsağlığı mesajı şöyle:

“Kulübümüzde yıllarca futbol oynamış , genç takımlar antrenörlüğü yapmış Cenker Kaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başta ailesi ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.”