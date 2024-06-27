Gerekçe gösterilmeden gönderildiler

Ercan Havaalanı’ndan bu sabah A-jet'le uçacak olan yolcular büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Turla ülkeden ayrılacak olan bir grup, uçuşlarının iptal edildiğini bilet kontrol sırasında öğrendi. Sabah saat 04.00 raddelerinde alana giden yolcular 07.00'de havalanacak olan A-jet uçağının iptal edildiğini son dakika öğrendiklerini kaydetti.

Hiç bir gerekçe gösterilmeden uçuşları iptal edilen yolcular büyük şok yasadı. Yolcular şu sıralarda alandan ayrılmaya başladı.

Uçuşlarını tek taraflı iptal ettiği öğrenilen A-Jet yolcuları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların Acapulco Hotel'e gönderildiği öğrenildi.