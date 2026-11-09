“Somut sonuçlar elde etmek için çok olumlu bir tutumla katılıyorum”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, bugün Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile gerçekleştirilecek üçlü görüşmeye, “Somut sonuçlar elde etmek için çok olumlu bir tutumla” katılacağını açıkladı.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre, Lefkoşa’da düzenlenen Economist toplantısına katılmak üzere gittiği sırada açıklamalarda bulunan Hristodulidis, üçlü görüşme öncesinde ele alınan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hristodulidis, olası bir açıklama için görüşülen konuların Kıbrıs Rum tarafının sunduğu 19 öneri arasında yer almasından memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bunlar bizim önerdiğimiz ve dolayısıyla kabul ettiğimiz konular. Görüşülen meselelerin sunduğumuz 19 öneri arasında yer almasından mutluyum” dedi.

Hristodulidis, Kıbrıslı Türk tarafından yanıt beklendiğini de ifade etti.

Holguin: “İlk ele alınması gereken konu dönüşümlü başkanlık”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ise Cyprus Mail’e verdiği röportajda, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için liderlerin öncelikle çözüm sonrasında dönüşümlü başkanlık uygulanıp uygulanmayacağı konusunu ele alması gerektiğini belirtti.

“Müzakerelerin yeniden başlaması açısından kritik bir aşamadayız”

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlığı Basın Ofisi Direktörü Victor Papadopoulos da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik kapsamlı müzakerelerin yeniden başlaması için yürütülen görüşmelerin son derece kritik bir aşamada olduğunu ifade etmişti.

Papadopoulos, Hristodulidis’in Erhürman’a sunduğu önerilerin, BM Genel Sekreteri’nin ele alınmasını istediği üç temel konuda çıkış yolu sağlayabileceğine inandıklarını belirtmişti.

Söz konusu üç başlığın güven yaratıcı önlemler, müzakerelerin yöntemi ve Kıbrıs sorununun özü olduğunu kaydeden Papadopoulos, Kıbrıs Rum tarafının sunduğu önerilerin bu konulara çözüm getirebileceği görüşünü dile getirmişti.