Alman Federal Meclisi önünde Filistin bayrağı krizi

Almanya'nın başkenti Berlin'de tarihi Federal Meclis binasının önündeki Alman bayrağı bir kişi tarafından indirilerek yerine Filistin bayrağı asıldı. Polisin verdiği bilgiye göre 22 yaşındaki bir adam yerel saatle 11.30 sularında tırmanış ekipmanı kullanarak bayrak direğine tırmandı ve Alman bayrağını indirerek yere attı. Daha sonra direkten inen kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

İki kişinin de söz konusu kişiye yardım ettiği kaydedildi.

Polisin olayla ilgili devleti ve devlet sembollerini aşağılama, kamu malına zarar verme ve izinsiz giriş şüphesiyle soruşturma başlattığı belirtilirken Filistin bayrağının itfaiyenin yardımıyla indirildiği kaydedildi. Olay sırasında bayrak direğinin ipi zarar gördüğü için Alman bayrağı hemen göndere çekilemedi.

Alman Federal Meclisi'ne (Bundestag) ev sahipliği yapan tarihi parlamento binasının önündeki büyük Alman bayrağı, 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya'nın yeniden birleşmesini simgelediği için "Birlik Bayrağı" olarak adlandırılıyor.