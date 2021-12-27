Gençlik Merkezi’nde yönetim gençlerin
Gençlik Merkezi Birliği genel kurulunu yaptı, yeni dönemde tümü gençlerden oluşan bir yönetim sorumluluk üstlendi.
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Gençlik Merkezi Birliği genel kurulunu yaptı, yeni dönemde tümü gençlerden oluşan bir yönetim sorumluluk üstlendi.
Çisem Yetkiner’in genel başkan seçildiği genel kurula katılım yoğun oldu.
Fatoş Giritli, başkanlık görevini yeni ve genç bir ekibe devretmenin huzurunu yaşadığını söyleyerek, “Burası gençliğin merkezidir, yine hep birlikte üretecek, her zaman sizlere destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Yeni yönetim şöyle oluştu:
Genel Başkan:
Çisem Yetkiner
Yönetim Kurulu:
Direnç Özkan
Ferhat Bayraca
Çiğdem Sarı
Selçuk Toptancı
Nevin Güngör
Vecihe Müderris
Aliye Özsoylu
Seçil Özkan
Hüseyin Kunduracı
Disiplin Kurulu:
Ziya Özkan
Arif Miralay
Ümit Teralı
Osman Koçak
Denetleme Kurulu:
Fatoş Giritli
Gülay Müderris
Arda Öksüzoğlu
Vedat Erkanlılar
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Etiketler : gençlik merkezi