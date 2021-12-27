Gençlik Merkezi’nde yönetim gençlerin

Gençlik Merkezi Birliği genel kurulunu yaptı, yeni dönemde tümü gençlerden oluşan bir yönetim sorumluluk üstlendi.

Çisem Yetkiner’in genel başkan seçildiği genel kurula katılım yoğun oldu.

Fatoş Giritli, başkanlık görevini yeni ve genç bir ekibe devretmenin huzurunu yaşadığını söyleyerek, “Burası gençliğin merkezidir, yine hep birlikte üretecek, her zaman sizlere destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yeni yönetim şöyle oluştu:

Genel Başkan:

Çisem Yetkiner

Yönetim Kurulu:

Direnç Özkan

Ferhat Bayraca

Çiğdem Sarı

Selçuk Toptancı

Nevin Güngör

Vecihe Müderris

Aliye Özsoylu

Seçil Özkan

Hüseyin Kunduracı

Disiplin Kurulu:

Ziya Özkan

Arif Miralay

Ümit Teralı

Osman Koçak

Denetleme Kurulu:

Fatoş Giritli

Gülay Müderris

Arda Öksüzoğlu

Vedat Erkanlılar