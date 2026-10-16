DAÜ Engelli Öğrenci Birimi’nden kampüs içi erişilebilirlik ve bağımsız harekete destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Engelli Öğrenci Birimi, üniversitede öğrenim gören görme engelli bir öğrencinin kampüs içerisinde güvenli ve bağımsız hareket edebilmesini desteklemek amacıyla beyaz baston temin ederek kullanımına yönelik eğitim düzenledi. DAÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Çakmak tarafından verilen eğitimde, beyaz bastonun etkin ve güvenli kullanımına ilişkin temel beceriler uygulamalı olarak aktarıldı.

DAÜ Engelli Öğrenci Birimi temsilcileri ile akran desteği sağlayan bir öğrencinin de katıldığı eğitimde beyaz bastonu doğru tutma teknikleri, çevreyi algılama, engelleri fark etme ve güvenli adımlarla ilerleme konuları ele alındı. Eğitimle, görme engelli öğrencinin kampüs yaşamına katılımının ve bağımsız hareket becerilerinin desteklenmesi amaçlandı.

Beyaz bastonla bağımsız hareket etmenin heyecanını yaşayan öğrenci, eğitimi veren Prof. Dr. Çakmak’a teşekkür ederek, beyaz bastonun kazandırdığı özgüvenle sosyal yaşamda daha aktif yer alacağına inandığını ifade etti.

“Beyaz Baston, Bağımsızlığın ve Özgürlüğün Sembolüdür”

Eğitimin ardından katkılarından dolayı Prof. Dr. Çakmak’a teşekkür eden DAÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer, beyaz bastonun görme engelli bireylerin çevreleriyle güvenli bağ kurmalarını sağlayan önemli bir yardımcı araç ve özgürlük sembolü olduğunu vurguladı.

Beyaz bastonun doğru kullanımının, bireylerin çevrelerini güvenli biçimde algılamalarına, hareket özgürlüklerini geliştirmelerine ve günlük yaşamda bağımsızlıklarını artırmalarına katkı sağladığını belirten Yrd. Doç. Dr. Değer, eğitimin amacının görme engelli öğrencinin kampüs içerisinde kendi başına güvenle hareket edebilmesini desteklemek olduğunu kaydetti.

Bir öğrencinin daha bağımsız hareket becerilerinin gelişmesine katkı sunmanın kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Değer, erişilebilir yaşam alanlarının oluşturulması ve bu yöndeki çalışmaların sürdürülebilirliği açısından toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekti. Yrd. Doç. Dr. Değer, engelsiz bir yaşam alanını birlikte inşa etme temennisinde bulundu.