Harmancı, TUFAD’lı gençlerle buluştu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB başkan adayı Mehmet Harmancı, Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’ni (TUFAD) ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Mehmet Harmancı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre ziyarette, ülkenin geleceği, Lefkoşa’da hayata geçirilen projeler ve kültür-sanat alanında yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Harmancı’ya ziyareti sırasında TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu ile TDP ve CTP’nin belediye meclis üyeleri ile yeni dönem adayları eşlik etti.

Harmancı, TUFAD ile her zaman yakın ilişki ve dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, derneğin birlikteliğini ve enerjisini her zaman takdir ettiğini söyledi.

Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nde TUFAD ile başarılı bir ortaklık yaptıklarını ifade eden Harmancı, derneğin yıllar içerisinde önemli bir yol kat ederek şehre değer kattığını kaydetti.

Harmancı, “Geçmişte belediyeye olan güvenin ve Lefkoşalıların şehrine olan inancın yerle bir edildiği bir dönemde bir araya gelerek, dayanışarak, Lefkoşa’nın kaybettiği değerleri hatırlayarak bunu başardığımızı düşünüyorum.” dedi.

Lefkoşa’nın son dört yılının enerji ve atılım dolu geçtiğini ifade eden Harmancı, geçmişte hayali dahi kurulamayan birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi.

TUFAD Başkanı Arzu Turgay, Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ni belediyeyle birlikte gerçekleştirdiklerini anımsatarak, LTB ile iş birliklerinin ve olumlu ilişkilerinin bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.