Genç kadının sağlık durumu ciddi
YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı, İstanbul’da bir parkta barınan KKTC vatandaşı genç kadının sabaha karşı 3:00 saatlerinde hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı, İstanbul’da bir parkta barınan KKTC vatandaşı genç kadının sabaha karşı 3:00 saatlerinde hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, genç kadının tedaviyi kabul etmemesi ve ülkeye dönmek istememesi nedeniyle sürecin hızlandırılması amacıyla mahkemeye başvurulduğunu açıklamıştı.
“Genç kadın için mahkemeye başvuruldu”
İstanbul’daki bir parkta yaşam mücadelesi
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