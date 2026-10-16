Gözlerimizde, sözlerimizde ve gönüllerimizde Filistin vardı

Murat OBENLER

İtalyan-Filistinli tiyatro topluluğu Anqa tarafından kaleme alınan, Gazze’den yazarların altı yayımlanmamış metninden oluşan tiyatro okuması “Palestinians Are Your Eyes”, dünyanın 150 farklı sahneleme/okumasının bir parçası olarak İngilizce dilinde Tiyatro Kira yorumu ile Lefkoşa’da da Surlariçi’ndeki Hangar Culture Space’te gerçekleşti.

İtalya’dan Anqa Group’un yönettiği uluslararası nitelikteki proje Kıbrıs’tan Ayda Canova’nın proje yöneticiliğinde kendi özgün yorumlarıyla seyirciye ulaşırken adanın kuzeyi de dünyaya yayılan dayanışma ve mücadelenin seslerinin bir parçası oldu.

15 Ekim 2026 Perşembe saat 20.00’de Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan ve kültürel-sanatsal etkinlikler yanı sıra cafe olarak da hizmet veren Hangar Culture Space’te yer alan teatral okumada Ayda Canova Proje Yöneticisi(Kıbrıs) olmanın yanısıra Erdoğan Kavaz, Şaziye Konaç, Melek Kaptanoğlu, Selsu Solman ve Yalın Doğasal ile birlikte okuyucular olarak, Ulaş Öğüç, Live Foley/Canlı ses efektlerinde ve Roberk Özyanak da Ses/Müzik’te yer aldı. Toplumcu Sanat Üretim Merkezi’nin de destek verdiği dayanışma etkinliğinde aynı zamanda Gazze için bağış da toplandı.



Filistinli seslerin duyulması ve hikâyelerin paylaşılması için tiyatro ile küresel dayanışma

2023 yılında, Progetto REC.Palestina girişiminin etkisiyle kurulan Anqa topluluğu tiyatroyu Filistinli seslerin duyulması ve hikâyelerin paylaşılması için bir alan olarak kullanıyor.



Oyuncu Abraham Saidam’ın anısına yasın içinden kültürel bir direniş alanı yaratmak

Ayda Canova gecenin başlangıcında yaptığı konuşmada global etkinlikle ilgili, “15 Ekim topluluk için derin bir yara taşıyan bir gün. 15 Ekim 2023’te, İtalya turnesi için Milano’da başlaması planlanan provaların gerçekleşemediği bir dönemde, genç oyuncu Abraham Saidam’ın hayatını kaybettiği haberi topluluğa ulaştı ve topluluk da onun anısını yaşatmak ve yasın içinden kültürel bir direniş alanı yaratmak amacıyla, 15 Ekim 2026’da Palestinians Are Your Eyes farklı ülkelerde eş zamanlı/bağlantılı tiyatro okumalarıyla hayat bulacak. Bizler de Lefkoşa’da bu direniş alanını dayanışmacı bir ruhla ve sanatımızla yükseltiyoruz. Bir hikâyeyi dinlemek de bir tanıklıktır ve bir sesi duyurmak da…”