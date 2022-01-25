Genç: Gidemediğimiz, ulaşamadığımız yerler oldu, bu durum da sandığa yansıdı

UBP’ye katılmasına rağmen seçimi kaybeden Mesut Genç, siyasi yaşamına UBP’de devam edeceğini ifade ederek, “Seçim sonucuna ilişkin kırgınlığım yok. Her türlü sonuca hazırlıklı girdim. Halk 2018 takdir etti, şimdi takdir etmedi” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Genç, 2015 yılında Siyasi Partiler Yasası’nda yapılan değişiklik nedeniyle istifasının ardından başka bir partiye üye olamadığını, bu nedenle de sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

UBP’den kontenjan adayı olarak seçime girdiğini, diğer adayların ön seçimle yarışa katıldığını, bu nedenle tüm adayı gezdiklerini belirten Genç, “Seçim sistemi ada geneli. Bu noktada gidemediğimiz, ulaşamadığımız yerler oldu, bu durum da sandığa yansıdı” dedi.

Genç, görevde olduğu 4 yıllık sürede 4 farklı hükümet gördüğünü, 26-28 vekille nisap konusunda ciddi sıkıntı yaşandığını hatırlatarak, “Şu anda milletvekili sayısı hoşuma gitmeyen nokta oldu” şeklinde konuştu.