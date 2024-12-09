“Genç Avukatlar Çalıştayı” cumartesi Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi kampüsünde yapılacak

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Stajyer ve Yeni Avukatlar Komitesi ile Gençlik Federasyonu Gençlik Politikaları Komisyonu tarafından Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi katkılarıyla ilk kez “Genç Avukatlar Çalıştayı” düzenlenecek.

Barolar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, cumartesi 09.30-16.30 saatleri arasında Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi kampüsünde yer alacak çalıştayda, genç avukatların mesleki zorlukları ve çözüm önerileri ele alınacak. Çalıştay sonunda sonuç bildirgesi de yayınlanacak.

KKTC vatandaşı hukuk fakültesi öğrencileri, stajyer avukatlar ve 0-5 yıl kıdeme sahip avukatlara yönelik çalıştaya katılım için https://docs.google.com/forms/d/1TK1KPwft03h9rWDdc--vac6PDh9lj2wkRC0dsBovUEI/edit?ts=670e431d&gxid=-8203366 linkinden başvuru formu doldurulması gerekiyor.