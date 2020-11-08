Gemikonağı’nda silahlar patladı: 3 yaralı var

Gemikonağı’nda faaliyet gösteren kahvehanede silahlar patladı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayda üç kişinin yaralandığı bildirildi. (B. K.).(İ. G.).(T.I.)

Yaralılar Cengiz Topel’den çıkan ambulans ile Lefkoşa’ya sevk edildi. İki kişinin sırtından bir kişinin ise karnında yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Saldırı Lefke kaynaklarından elde edilen bilgiye göre alacak-verecek meselesi yüzünden (T.B.) isimli erkek şahıs tarafından yapıldığı öğrenildi

Polis basın subaylığından yapılan açıklama şöyle:

Bu akşam, saat 19.30 sıralarında, Gemikonağı'nda Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehane içerisinde, ismi henüz tespit edilemeyen erkek bir şahıs tarafından tasarrufunda bulanan tabanca ile henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ateş etmesi sonucu mekanda bulunan 3 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralanan İbrahim Güder (E-41), Behiç Kurtçebe (E-55) ve Tamer Işıklar (E-52) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Silahlı saldırının sebebi alacak-verecek meselesi

Gemikonağı’ndaki silahlı saldırının nedeninin alacak-verecek meselesi olduğu ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefke Belediye Başkanı, olayın bir alacak-verecek meselesi olduğunu ifade etti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, silahlı saldırıyı yapan kişinin öncesinde kahvehaneye gelerek tartışma çıkarttığını öğrendiklerini aktardı. Söz konusu kişinin daha sonra kahvehaneden ayrıldığını ve bir süre sonra tekrar gelerek silahlı saldırı yaptığını belirtti.

Silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanana kişinin kahvehane sahibinin oğlu olduğunu ifade eden Aziz Kaya, diğer yaralıların da o sırada mekanda bulunan kişiler olduğunu söyledi.