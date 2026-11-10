İncirli, COP 31'e katılmak üzere Antalya'da

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler COP31 31. İklim Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Antalya’ya gitti.

12 Kasım 2026 Perşembe günü ülkeye dönecek olan İncirli’nin ziyareti, iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve küresel iklim politikaları konularında uluslararası gelişmelerin yakından takip edilmesi ve bu alandaki temasların güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.