Atatürk, ölümünün 88’inci yıl dönümünde İskele’de törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88’inci yıl dönümünde İskele’de düzenlenen törenle anıldı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Kaymakamlığı adına İlçe Müfettişi Ramazan Doğan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) temsilcileri, İskele Polis Müdürü İbrahim Ulusoy, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Mahmut Balcı, kurum ve kuruluş temsilcileri, dernekler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saat 09.05’te sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar göndere çekilerek yarıya indirildi.

Öğrenciler şiir okudu

Anma programında, İskele Belediyesi Yuvam Ana Kucağı Çocuk Bakım ve Eğitim Merkezi öğrencileri “Atatürk”, İskele Maarif Anaokulu öğrencileri ise “Atatürk Kimdir” isimli şiirleri okudu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaları Bekirpaşa Lisesi Öğretmeni Gürkam Gümüşatam ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Teğmen İdris Kalkan yaptı.