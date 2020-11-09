Gemikonağı'nda olaylı gece: İbrahim Güder yoğun bakımda

Gemikonağı’nda dün gece meydana gelen silahlı saldırı olayı ile ilgili polisin soruşturması sürerken, olayda vurulan İbrahim Güder’in durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Yaralıların son durumu ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, İbrahim Güder’in yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Doktor Sonuç Büyük, silahlı saldırıda yaralanan Tamer Işıklar’ın yapılan tedavisinin ardından taburcu, Behiç Kurtçebe’nin ise gece geç saatlerde Yakın Doğu Hastanesine sevk edildiğini belirtti.

Başhekim Yardımcısı Dr. Büyük, yaşanan kurşunlama olayında YDÜ’ye sevk edilen Behiç Kurtçebe kalçasından, yoğun bakımdaki İbrahim Güder’in karnından vurulduğunu kaydetti.

Bıçaklı yaralamada gelişme:

Troung’un sağlık durumu iyiye gidiyor

Mağusa’da Cumartesi gecesi sokak ortasında yaşanan kavgada K.H.N., tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Manh Dung Troung’un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, yaralanın son durumu ile ilgili YENİDÜZEN’e verdiği bilgide “Troung’un normal servise alındığını” kaydetti.

Büyük, göğüs boşluğundan yaralanan Manh Dung Troung’un kanaması olduğunu, takipte tutulduğunu, genel sağlık durumunun ise iyi olduğunu söyledi.