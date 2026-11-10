İncirli: Çocuklarımıza, yaşlılarımıza, hastalarımıza kol kanat gereceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Merkez Değirmenlik Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık ve Sosyal Destek Şubesi’ni ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin öncülüğünde gerçekleşen ziyaretlerde İncirli’ye, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı ve adayı Ali Karavezirler, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve adaylar eşlik etti.

Ziyaretler kapsamında sosyal merkezlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan CTP heyeti, merkezlerden yararlanan yurttaşlarla bir araya geldi. Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yaşlılarla yakından ilgilenen İncirli, düzenlenen spor etkinliğine de katılarak yurttaşların aktivitelerine eşlik etti. Samimi görüntülere sahne olan ziyarette İncirli, yurttaşlarla sohbet ederek talep ve düşüncelerini dinledi.

“Bizim önceliğimiz insanlarımız olacak”

Ziyaret sırasında konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yeni dönemde sosyal destek ve bakım hizmetlerine öncelik vereceklerini vurguladı. Yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde yaşam merkezlerinin sayısını artıracaklarını belirten İncirli, “Bakım hizmetlerinin, desteklerin ne kadar önemli olduğunu biliyorum” dedi. Çocukların, özel gereksinimli bireylerin, yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelikleri arasında olacağını ifade eden İncirli, “Bizim önceliğimiz insanlarımız olacak. Onların ihtiyaçları olacak: Çocuklarımıza, yaşlılarımıza, hastalarımıza kol kanat gereceğiz” sözleriyle insan odaklı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini belirtti. İncirli, sosyal hizmetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışacaklarını vurgulayarak, “Ülkenin her yerinde bu yüzlerin gülmesi için biz çalışacağız” ifadelerini kullandı.