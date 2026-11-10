Traktörde sıkışan 55 yaşındaki Raşit Cankadı ağır yaralandı

Tatlısu’da yaşayan 55 yaşındaki Raşit Cankadı, hidrolik kollarını tamir ettiği traktörde sıkışarak ağır yaralandı. Olayla ilgili 38 yaşındaki Y.Ü. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre olay, bugün saat 12.30 sıralarında Y.Ü.’nün Tatlısu'daki evinin bahçesinde, kendisine ait traktörün arkasındaki arızalı hidrolik kolları Raşit Cankadı (E-55) ile birlikte tamir ettiği sırada meydana geldi. Cankadı, aniden çalışarak yukarı kalkan hidrolik kollarla traktörün kaportası arasına sıkışarak ağır yaralandı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cankadı, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, Y.Ü. “İhmal teşkil eden eylemde bulunma” suçundan tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.