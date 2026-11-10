Erhürman, COP31 Zirvesi için Antalya’ya gitti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ve beraberlerindeki heyet COP31 Zirvesi dolayısıyla Antalya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen ve TC Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı.