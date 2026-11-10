Haftalık trafik raporu: 1 kişi yaşamını kaybetti, 16 kişi yaralandı

Kıbrıs’ın kuzeyinde geçen hafta 42 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişi yaşamını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 2-8 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, kazaların biri ölümle, 12’si yaralanma ve 29’u ise hasarla sonuçlandı.

Hasar miktarı 1 milyon 50 bin 750 TL olarak açıklanan kazaların 13’ü süratli araç kullanma, 9’u dikkatsiz sürüş, 8’i kavşakta durmamak, 7’si'i yakın takip ve 5 de diğer nedenlerden meydana geldi.

En fazla kaza Girne’de

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle: “Girne 14, Mağusa 11, Lefkoşa 8, İskele 8 ve Güzelyurt 1.”

Trafik denetimleri...161 araç trafikten men edildi, 11 sürücü tutuklandı

Aynı tarihlerde ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 169 sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı, 161 araç trafikten men edildi, 11 sürücü ise tutuklandı.

20 bin 534 sürücünün kontrol edildiği denetimlerde rapor edilen suçlar şu şekilde:

“Süratli araç kullanmak 764, tehlikeli sürüş 18, dikkatsiz sürüş 27, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 395, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 13, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 60, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 5, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 216, trafik levha ve işaretlerine uymamak 115, trafik ışıklarına uymamak 8, muayenesiz araç kullanmak 232, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 125, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 7, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 4, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 28, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 3, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 48 ve diğer trafik suçlarından da bin 101 kişi"