İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama: Ölü sayısı 18’ye yükseldi

Türkiye’nin İzmir iline bağlı Aliağa ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi.

Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, patlamaya ilişkin 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini söyledi.

Fabrikada inceleme gerçekleştiren Tuncay, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Tuncay, dün saat 11.45 sıralarında fabrikanın çelikhane bölümünde üçüncü ark ocağı çanağının taşınması sırasında vinç yolu kirişinin kolon, mesnet ve bağlantılarından ayrılarak bütün halinde şarj vincinin ve çanağının düşmesi sonucu patlamanın meydana geldiğini anlattı.

Tuncay, işlemler bitene kadar jandarma refakatinde Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının incelemelerinin devam edeceğini kaydederek, "Olay sebebiyle fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ile firmanın yönetim kurulu başkanı olmak üzere 11 kişi hakkında Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiştir." diye konuştu.

Fabrikada daha önceden de işçi ölümlerinin olduğuna dair duyumların ve ihbarların bulunduğunu aktaran Tuncay, ilgili başsavcılığın olay anına kadar tüm dönemi tetkik ettiğini belirtti.

Can Tuncay, fabrikada şu ana kadar yaşanan kazalarla ilgili iki ayrı soruşturmanın bulunduğunu kaydederek, başsavcılığın bunları bir bütün halinde değerlendireceğini, delillere, yargı makamlarının takdirine göre soruşturmaların birleşebileceğini dile getirdi.