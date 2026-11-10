Eğitimde radikal dönüşüm

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Adım Adım Eğitimde Dönüşüm” programını kamuoyuyla paylaştı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin katılımıyla Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında eğitimde nitelikli dönüşüme yönelik parti programı paylaşılarak katılımcıların görüşleri dinlendi, soruları yanıtlandı.

Toplantıda konuşan İncirli, adil, demokratik, özgür ve laik eğitim konusundaki hassasiyetlerine vurgu yaparak, ilk iş olarak kapsamlı bir nüfus sayımına gidileceğini ve paydaşlarla uzlaşılmadan hiçbir adım atılmayacağını söyledi.

Açılış konuşmasını yapan CTP Eğitim Sekreteri Feriha Tel, hazırlanan programın okul öncesinden yükseköğrenime kadar tüm aşamaları kapsayan bilimsel ve çağdaş bir yol haritası olduğunu kaydetti.

CTP Eğitim Komitesi Üyesi Salih Sarpten ise hükümetteki ilk 6 ayda öğretmen sendikalarıyla iş birliğinden okul standartlarının belirlenmesine kadar kritik reformları devreye sokacaklarını açıkladı.

Kamuoyuyla paylaşılan kapsamlı raporda da yükseköğretimdeki sahte diploma ve kontrolsüz büyümeye karşı tavizsiz denetim, kolej girişlerinde sıralama sınavı yerine harf notu sistemi, tam güne 5 yıllık kademeli geçiş ile okullara mali özerklik tanıyan okul tabanlı bütçe modeli partinin temel taahhütleri olarak öne çıktı.

Tel: “Bu program eğitimin her alanını kapsayan bütünlüklü bir yol haritasıdır”

Feriha Tel, konuşmasına ölüm yıl dönümü dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başladı. Tel, “Onun bilimsel, laik ve çağdaş eğitim anlayışının bugün bizlere de yol gösterdiğini vurgulamak istiyorum.” dedi.

CTP için asıl meselenin ülkenin sorunlarına çözüm üretmek, çocuklar ve gençlerin geleceğini güvence altına almak olduğunu kaydeden Tel, bunun için hazır olduklarını söyledi.

Sunumunu yaptıkları programın okul öncesinden yükseköğrenime, özel eğitimden mesleki ve teknik eğitime kadar eğitimin her alanını kapsayan bütünlüklü bir yol haritası olduğunu kaydeden Tel, bu programın hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

CTP’li belediyelerin okullara yaptığı katkılara da değinen Tel, “İnanıyoruz ki merkezi yönetimle yerel yönetimlerimizin aynı anlayış ve ortak hedeflerle çalışması eğitimde çok daha büyük işler yapmamızı, başarılı olmamızı sağlayacaktır.” dedi.

Tel, şunları da kaydetti:

“Okullarımızın altyapısının güçlendirildiği, öğretmenin gereken değeri gördüğü ve mesleki gelişimlerinin desteklendiği, çocuklarımızın güvenli ve mutlu ortamlarda nitelikli eğitim aldığı ve velilerin de çocukların aldığı eğitimden mutluluk ve memnuniyet duyduğu, bilimsel, laik, çağdaş ve kapsayıcı bir eğitim sistemi hayal ediyor ve hedefliyoruz.”

İncirli: “Eğitimde siyasi baskı ortadan kaldırılacak, laik ve özgür eğitim hassasiyetimizdir”

Açılış konuşmasının ardından söz alan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, eğitimin kendileri için en önemli konulardan biri olduğunu söyledi.

Kamusal hizmetlerin niteliğinin artırılması yönünde çok önemli bir hamle yapma hazırlığında olduklarını kaydeden İncirli, eğitimi de bunun en başına koyduklarını belirtti.

Eğitimin son zamanlarda zorluk çektiğini ve eleştiri aldığını söyleyen İncirli, “Hem öğretmenlerimizin hem de ailelerin eğitime yeniden güven duyacağı bir çalışmaya girme zorunluluğu olduğunun farkındayız.” dedi.

Hükümete gelmeleri halinde hemen paydaşlarla istişare içinde eğitimi planlayacaklarını söyleyen İncirli, şöyle devam etti:

“Bizler bu ülkenin artık planlı bir yönetime geçmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz. O yüzden yapacağımız işlerin en başında daha önce de ifade ettiğimiz üzere nüfus sayımı olacak. Nüfus sayımı eğitimi de planlamamız açısından bize çok kıymetli katkılar sunacak. Ama tabii ki bu planları yapmak için nüfus sayımını da bekleyecek değiliz. Hemen yarından itibaren yapılacak işler de olduğunu biliyoruz.”

Adil, demokratik, özgür ve laik eğitim konusundaki hassasiyetlerine işaret eden İncirli, eğitimin siyasi baskılardan arındırılmasının önemine dikkat çekti.

İncirli, “Kamu hizmetlerinin tümünde siyasi baskının ortadan kaldırılması ve siyasetten arındırılmış kamusal hizmetlerin sürdürülmesine önem vereceğiz.” dedi.

Eğitimde sıkıntı yaratan siyasi baskıyı kaldırıp yerine bilimi koyacaklarını belirten İncirli, eğitimde “akşamdan sabaha” alınan kararlar olduğunu vurgulayarak, buna tam gün eğitimi örnek gösterdi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yapacakları her işi planlı, hazırlıklı, kademeli ve paydaşlarla istişare ederek yürüteceklerini yineleyerek, “Bizim için en büyük zenginlik iyi yetiştirilmiş, özgür düşünen, yaratıcı ve üretken insanlar olacak.” dedi.

İncirli, paydaşların görüşü alınmadan ve paydaşlarla uzlaşıya varılmadan eğitimde herhangi bir adım atmayacaklarının sözünü de verdi.

İncirli, eğitimdeki hazırlıkların değişen çağa göre süratle tamamlanması gerektiğinin farkında olduklarını kaydederek, iki liderin görüşmesinde çıkan Imagine programının yeniden hayata geçmesi kararını da selamladı.

CTP’li belediyelerin eğitime katkılarından da bahseden İncirli, yeni dönemde yerel yönetimlerle güçlü iş birliği içinde olacaklarını kaydetti.

İncirli özel eğitimin kendileri için öncelikli olacağını, mesleki eğitime katılım oranını yüzde 50’ye çıkaracaklarını, sorunlara bütünlüklü yaklaşacaklarını, eğitimin bütçesini artıracaklarını, geçici öğretmenlik sorununu çözeceklerini ve özel gereksinimli bireylerin eğitimine ilişkin tüzükleri tamamlayacaklarını söyledi.

“Kolejler kapatılmayacak, sınav baskısı azaltılacak”

Kolejlerin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin sorular olduğunu belirten İncirli, kolejlerin kapatılmayacağını, kolej sınavlarının ise devam edeceğini ancak bununla birlikte sınav baskısını azaltmak için bir ölçme ve değerlendirme sistemini hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Özel okullardan kamu okullarına geçen öğretmenlerin mesleki kıdeminin önemli olduğunu da söyleyen İncirli, bu konuda da düzenlemeler yapacaklarını belirtti.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin önemine de vurgu yapan İncirli, “Atatürk Öğretmen Akademisi'nin kimliği, kültürü, tarihsel önemi korunarak geliştirilmesi yönünde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.” dedi.

Tam gün eğitimin haftada bir gün olacak şekilde çalışma yapacaklarını belirten İncirli, bu konuda tüm hazırlıklar tamamlanmadan adım atmayacaklarını kaydetti.

“Yeni dönemin özellikle eğitim konusunda önümüzü açacağına biz yürekten inanıyoruz" diyen İncirli, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın çok daha sağlıklı bir ortamda olacağı, öğretmenlerimizin de çalışma huzuru ve barış içinde görevlerini üstleneceği, sürdürecekleri bir dönem olacak. Bu raporların ve politikaların hazırlanmasında emeği geçen bütün hocalara çok teşekkür ediyorum.”

Sarpten: “İzleme Kurulları oluşturulacak”

İncirli'nin konuşmasının ardından CTP Eğitim Komitesi Üyesi Salih Sarpten “Adım Adım Eğitimde Dönüşüm” sunumunu yaptı.

Sarpten sunumunda CTP’nin “eğitim yönetimi, okul standartları, finansman, tam gün eğitim, mesleki eğitim, özel eğitim, yükseköğretim ve Atatürk Öğretmen Akademisine” ilişkin politikalarını anlattı.

Sarpten hükümetteki ilk altı ayda CTP’nin yapacaklarını, “Öğretmen sendikaları ile iş birliği, eğitime finansal desteğin artırılması, okul standartlarının belirlenmesi, Kamu Okulları Gelişim Çerçevesi Projesi’nin hayata geçirilmesi, İzleme Kurulları’nın oluşturulması, Ülke Geneli Okullaşma Planı’nın oluşturulması, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasası kapsamında ihtiyaç duyulan tüzüklerin çıkarılması" olarak sıraladı.

Sarpten ayrıca, "Akran zorbalığı ile mücadele programının başlatılması, çıraklık eğitim merkezleri açılması, Mesleki Yeterlilik Kurulu oluşturulması, Öğretmenler Yasası ve Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nün yeniden yapılandırılması, AÖA’da ana dal ve yan dal programları oluşturulması, Yükseköğretim Yasası’nın güncellenmesi” hedeflerini de paylaştı.

Yükseköğretimde "Apartman Üniversiteleri" ve sahte diplomaya karşı tavizsiz hat

CTP'nin kamuoyuyla paylaştığı kapsamlı dönüşüm raporunda, yükseköğretim alanında yaşanan yapısal tıkanıklıklara ve itibar kaybına karşı sert ve bağlayıcı tedbirler dikkat çekiyor.

Rapora göre parti, YÖDAK’ı yetkilerini işletemeyen mevcut bürokratik yapısından arındırarak bağımsız ve tam yetkili bir “Kalite Güvence Kurumu”na dönüştürmeyi öngörüyor.

Uluslararası standartları ve fiziksel asgari koşulları karşılayamayan sözde “apartman üniversitelerine” karşı tavizsiz bir teftiş mekanizması işletileceği vurgulanan belgede, kriterleri yerine getiremeyen kurumların statülerinin sınırlandırılacağı ifade ediliyor.

Sahte diploma, usulsüz öğrenci kabulleri ve yağmacı yayın skandallarının önüne geçmek amacıyla tüm lisansüstü tezlerin kamuya açık olacağı Merkezi Akademik Veri Tabanı ile öğrencilerin nakil ve muhaceret süreçlerini denetleyen Dijital Öğrenci Veri Portalı kurulması planlanıyor.

Ayrıca akademisyenlerin ders yükü ve çalışma koşullarını yasal güvenceye kavuşturacak Akademik Personel Yasası, unvanlara göre sektörel toplu iş sözleşmesi ve mobbing ile haksızlıklara karşı bağımsız bir Akademik Ombudsmanlık mekanizması da programın öncelikli taahhütleri arasında yer alıyor.

Kolejlere girişte sıralama yarışına son: Harf notu ve yeni kolej hamlesi

Programda ilkokul öğrencilerinin üzerindeki sınav baskısını kırmaya yönelik yapısal bir değişiklik takvimi de netleşti.

Rapora göre kolej girişlerinde çocukları yalnızca test puanıyla yarıştıran klasik aritmetik sıralama modelinden vazgeçilerek, öğrencilerin akademik ve sosyal yeterliliklerini esas alan "Harf Notu" uygulamasına geçilecek.

Bu değerlendirmede yalnızca sınav skoru değil, öğrencinin kendi okulunda oluşturulacak gelişim dosyası ve süreç odaklı okul puanı da doğrudan hesaba katılacak.

Kolejlere erişimi tabana yaymak amacıyla ise Lefkoşa’da ikinci bir kolejin hizmete açılacağı, diğer ilçelerde de mevcut ortaokullar bünyesinde kolej programları oluşturularak kapasitenin büyütüleceği taahhüt ediliyor.

Tam gün eğitimde 5 yıllık kademeli takvim ve yıllık ders saati artışı

CTP'nin eğitim vizyon belgesi, kamuoyunda tartışma yaratan tam gün eğitim konusunda da 2025-2030 yıllarını kapsayan 5 yıllık somut bir geçiş takvimi sunuyor.

İlk yıl nüfus projeksiyonları ve okul bazlı fizibiliteyle başlayacak olan plan; ikinci yıl okul öncesi ve özel eğitim merkezlerinde pilot uygulamayı, üçüncü ve dördüncü yıllarda kademeli olarak ilkokul kademelerini, beşinci yılın sonunda ise ortaokul ve liseleri tam gün modeline kavuşturmayı hedefliyor.

Okullarda geçirilen sürenin salt ders tekrarı yerine sanat, spor ve bilişim gibi 7 temel alandaki sosyal kulüplerle zenginleştirileceği belirtilirken, yıllık 782 saat olan toplam öğretim süresinin Avrupa standartları paralelinde 906 saate çıkarılması öngörülüyor.

Modelin sağlıklı işlemesi için her okulda modern beslenme alanları kurulması ve öğrenci başına düşen hijyen koşullarının güvenceye alınması planlanıyor.

Kreşlere MEB denetimi, 2. Sınıfta telafi ve yeşil okul dönüşümü

Eğitimin altyapısına ve okul öncesi döneme dair raporda yer bulan bir diğer çarpıcı ayrıntı, bugüne kadar denetimsiz kalan 0-3 yaş grubu kreş ve gündüz bakımevlerinin tamamen Eğitim Bakanlığı denetimine ve müfredat standartlarına bağlanacak olması.

İlköğretimde ise hiçbir çocuğun geride kalmaması adına 2. sınıfın sonunda yapılacak özel ölçme mekanizmasıyla temel okuma-yazma ve matematik becerilerini kazanamayan öğrencilere yönelik okul içi telafi programları ve gerekirse sınıf tekrarı modeli getiriliyor.

Okulların fiziki kapasitesinde 20 öğrenciye bir tuvalet standardı hedeflenirken, yerleşkelerin enerji ihtiyacının güneş panelleriyle karşılandığı "Yeşil Kampüs ve Eko-Okul" projelerinin hayata geçirileceği kaydediliyor.

Meslek liselilere teşvikler ve özel eğitimde 18 yaş sonrası güvence

Mesleki eğitimin payını yüzde 50’ye ulaştırmayı hedefleyen program, okul ile sanayiyi birleştiren "Dual Sistem" çerçevesinde meslek lisesi öğrencilerine dönük dikkat çekici sosyal haklar vaat ediyor.

Bu liseleri tercih eden gençlere askerlik koşullarında iyileştirme, mezuniyet sonrası kamu ve özel sektörde istihdam önceliği ile iş kurma hibeleri sağlanması öngörülüyor.

Genel ortaöğretimde aşırı ders yükünün hafifletilerek öğrencilere "bitirme tezi" ve sosyal sorumluluk projeleriyle mezuniyet yeterliliği kazandırılması planlanırken; özel eğitim alanında ise Sağlık ve Çalışma Bakanlıklarıyla ortak protokoller yapılarak sağlık çalışanlarının doğrudan merkezlerde istihdam edilmesi ve özel gereksinimli bireylerin eğitim takiplerinin 18 yaşından sonra da yaşam boyu destek anlayışıyla sürdürülmesi güvence altına alınıyor. Haber: Filiz Seyis / Fotoğraf: Timuçin Yıldırım