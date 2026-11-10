“Kısıtlı da olsa ilerleme sağlandı”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar arasında 9 Kasım’da gerçekleştirilen üçlü görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, görüşmede iki taraf arasında güvenin tesisine yönelik iş birliği alanlarının ele alınmasını olumlu bulduklarını belirterek, Türk tarafının bu konular üzerinde hassasiyetle durduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin önerisi doğrultusunda başlatılan iş birliği süreci kapsamında, yaklaşık bir buçuk yıldır gündemde olan yeni geçiş kapılarının açılması konusunda “kısıtlı da olsa bir ilerleme kaydedilebildiğini” belirten Keçeli, gelinen aşamayı değerlendirdi.

“Uzlaşmaz tutumun değişmesiyle mümkün”

Önümüzdeki dönemde iki liderin BM Genel Sekreteri ile gerçekleştirmesi planlanan üçlü görüşmeye de değinen Keçeli, geçiş kapıları başta olmak üzere iş birliği alanlarında daha fazla ilerleme sağlanmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Keçeli, ancak bunun “Kıbrıs Rum tarafının tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu” savunarak, “Sınır kapıları da dahil iş birliği alanlarında daha fazla ilerleme sağlanabilmesi, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun değişmesiyle mümkün olabilecektir” ifadelerini kullandı.