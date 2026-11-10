Mağusa'da Robotik ve Teknoloji Festivali

Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) Sakarya ile Avdeso Academy iş birliğinde Mağusa Arena’da Robotik ve Teknoloji Festivali düzenlendi.

Çocuklara ve gençlere yönelik fırsat eşitliğini ve çok yönlü gelişimi desteklemek için ücretsiz düzenlenen etkinlikte yeni nesil teknolojiler tanıtıldı.

Drone uçuş etkinlikleriyle havacılık teknolojileri tanıtılırken, sanal gerçeklik uygulamaları katılımcılara dijital dünyayı keşfetme imkanı sundu.

Arduino ve kodlama atölyelerinde ise elektronik sistemlerle robotik teknolojilerin işleyişine ilişkin uygulama yapıldı.

LEGO Basic ve LEGO Intermediate Education etkinliklerinde çocuklar, parçaları bir araya getirerek kendi tasarımlarını oluşturma, mekanik sistemleri keşfetme ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı buldu.