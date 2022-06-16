Geleneksel heyecan başlıyor

YENİDÜZEN Gazetesi tarafından bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilecek olan Yılın Spor Ödülleri için hazırlıklarda sona gelindi. Yıllardır ülke sporuna ve sporcusuna büyük motivasyon kaynağı olan Yılın Spor Ödülleri’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da birincileri siz okuyucularımız belirleyecek.

Aday belirleme toplantısı yapıldı

Bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek olan YENİDÜZEN Yılın Spor Ödülleri’nde adayların belirlenmesi için toplantı geçtiğimiz hafta Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleştirdi. YENİDÜZEN Spor Servisi’nin yanı sıra KTSYD Asbaşkanı Necati Özsoy ve futbol eski hakemlerinden Mehmet Malek’in de yer aldığı toplantı sonrasında beş farklı kategoride 25 aday belirlendi.

Birincileri yine siz belirleyeceksiniz

Yılın Spor Ödülleri’nde her yıl olduğu gibi beş kategoride 25 isim yer alacak. Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Hakemi, Yılın Yöneticisi ve Yılın Genç Yeteneği kategorilerinde yer alacak beşer isim arasında en fazla oyu alacak olan isim birinci olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da siz okuyucularımız duyurulacak süre içerisinde kullanacakları kupon ve SMS oyları ile birincileri belirleyecek.

Pandemi nedeniyle verilemeyen ödüller verilecek

YENİDÜZEN Gazetesi 23’üncü Yılın Spor Ödülleri’nde birinci olan isimlere ödülleri Covid-19 pandemisi nedeniyle takdim edilememişti. Bu yıl düzenlenecek ödül töreninde bu isimler de ödüllerini alacaklar. Yapılan oylama sonunda Yılın Sporcusu Yasin Kurt, Yılın Yöneticisi Koral Bozkurt, Yılın Antrenörü Ali Oraloğlu, Yılın Hakemi Kerem Eran ve Yılın Genç Yeteneği Seray Bayraktar en fazla oyu alarak birinci olmuştu.

Adaylar açıklanıyor

24. YENİDÜZEN Yılın Spor Ödülleri’nde belirlenen adaylar yarın açıklanacak. Adayların açıklanmasının ardından oylama süreci de başlayacak. Oylamaya ilgi duyanlar son yıllarda olduğu gibi hem gazetede yayınlanacak kuponlarla, hem de SMS (Kısa Mesaj) ile katılabilecek. Oylamanın detayları adayların açıklanması ile birlikte paylaşılacak.