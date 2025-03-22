Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi için tüm paydaşlara birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Birlik, “Su yaşamın kendisidir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya ve Kıbrıs bırakmak için suyumuza sahip çıkalım” dedi.

KTTB Halk Sağlığı, Çevre ve İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Cemal Mert yaptığı yazılı açıklamada, her yıl 22 Mart’ta kutlanan Dünya Su Günü’nün, suyun hayati önemini vurgulamak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında ilan edildiğini belirtti.

2025 yılının temasının, “Buzulların Korunması” olarak belirlendiğini kaydeden Mert, bu temanın, buzulların, su güvenliği ve iklim dengesi için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha hatırlattığını ifade etti.

Buzulların, dünya üzerindeki tatlı su rezervlerinin yaklaşık yüzde 70’ini barındıran devasa su depoları olduğunu kaydeden Mert, şu bilgileri verdi:

“Bu doğal yapılar, nehirleri besleyerek içme suyu sağlar, tarım ve enerji üretimini destekler. Ancak, iklim değişikliği nedeniyle buzullar hızla erimekte, bu da deniz seviyelerinin yükselmesine ve su kaynaklarının azalmasına yol açmaktadır. Bu durum, dünya genelinde milyonlarca insanın su güvenliğini tehdit etmektedir.”

Kuzey Kıbrıs’ın, kurak iklimi nedeniyle su kaynakları açısından zorluklar yaşadığını ifade eden Cemal Mert, adada yağış miktarının azlığının, yerüstü su kaynaklarını sınırladığını, bunun da yeraltı su kaynaklarının aşırı kullanımına neden olduğunu kaydetti. Mert, bu durumun, yeraltı sularının tuzlanmasına ve su kalitesinin düşmesine yol açtığını belirtti.

“Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi Kuzey Kıbrıs için hayati öneme sahip”

Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin, Kuzey Kıbrıs için hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Mert, “Türkiye’den deniz altından borularla su getirilmesi projesi, su sıkıntısına çözüm olarak düşünülmüş, ancak bu suyun verimli yönetimi ve altyapı eksiklikleri nedeniyle sorunlar hâlâ devam etmektedir. Gerekli önlemler derhal alınmazsa su sorunu daha da büyüyecektir” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, bilimsel araştırmalara dayanarak, on maddelik öneride bulunan Cemal Mert, bunları; entegre su yönetimi, yeraltı sularının korunması, yağmur suyu hasadı, atık suların geri kazanımı, sulama sistemlerinin modernizasyonu, altyapı iyileştirmeleri, deniz suyunun arıtılması, toplumsal katılım, eğitim ve bilinçlendirme, kamu yararı önceliği olarak sıraladı.