Gazeteciler Türkiye'de de 'sansür yasası'nı protesto edecek

Türkiye’de gazeteciler ‘sansür yasası’nı protesto edecek. Bu düzenlemenin basın tarihi için bir ‘kara leke’ olduğunu belirten gazeteci örgütleri, vatandaşları da haber alma hakkını savunmaya çağırdı.

AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e gönderdiği kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmişti.

Teklifin Meclis Genel Kurulu’nda da değişmeden kabul edilmesi halinde haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayatımız kökten değişecek.

‘Sansür yasası’na karşı gazeteci örgütleri eylem kararı aldı.

Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Disk-Basın İş Sendikası, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Kesk-Haber Sen Sendikası, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye Haber Kameramanları derneği 21 Haziran’da İstanbul’da, 22 Haziran’da da Ankara’da bir araya gelecek.

Sadece basın mensuplarını değil haber alma hakkını savunmak isteyen herkesi çağıran gazeteciler “Basın tarihimize kara bir leke olarak geçecek bu yasanın geri çekilmesini istiyoruz” dedi.