Fransa ayakta: Sokaklar Bizimdir

Protestoların sürdüğü Fransa'da, perşembe gününden bu yana 500'ü aşkın kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Protestocular, Place d'Italie Meydanı’nda "Sokaklar bizim" sloganlarıyla yürüdü.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun meclis onayı olmaksızın yürürlüğe sokulması kararının ardından protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Temizlik işçilerinin grevinin sürdüğü Paris'te hükümetin meclisi baypas etme kararına karşı eylemler yapılırken, protestocular biriken çöp yığınlarının yanından yürüyor.

10 BİN TON ÇÖP BİRİKTİ

Paris Belediyesi, başkentin sokaklarına 10 bin ton çöp yığıldığını açıkladı. Niort kentinde eylemciler, iktidar grubuna yakın milletvekilli Bastien Marchive'nin bürosunun önüne çöp döktü.

Yerel basının aktardığına göre, perşembe gününden bu yana gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti. Göstericilerden 283'ü serbest bırakılırken, 9'u savcı karşına çıkarıldı. Paris'te meclise yakın meydanda gösteri düzenleme yasağı bugün de devam etti.

Başkentte Place d'Italie Meydanı’nda bir araya gelen eylemcilerden bazıları çöp kutularını ateşe verirken, "Sokaklar bizim" sloganları atıldığı duyuldu.

VEKİLİN CAMLARI KIRILDI

Öte yandan, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisi başkanı ve milletvekili Eric Ciotti'nin Nice kentindeki bürosunun camları kırıldı. Ciotti, siyasi grubunun hükümete karşı verilen gensoru önergeleri için oy kullanmayacağını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Perşembe günü Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, açıklandığı 10 Ocak'tan bu yana kitlesel grev ve protestolara neden olan tartışmalı emeklilik reformunun, meclis onayı gerekmeksizin yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu. Borne, tasarının yasa haline getirilip yürürlüğe konulması için Anayasa’nın 49'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının kullanılacağını açıkladı.

Fransa'da hükümetin emeklilik reformunun oylanmadan geçmesi için yetki kullanmasına karşı muhalefet kanadı, Ulusal Meclis'e gensoru önergesi verdi. Ulusal Birlik (RN) partisi de, ikinci bir gensoru önergesi sundu. Gensoru önergelerinin, pazartesi günü Ulusal Meclis'te oylanması bekleniyor.

Kaynak: Gazeteduvar