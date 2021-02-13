‘Kameralar çalışmıyor'

YENİDÜZEN’e konuşan Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, Alexsandr Satlaev’in firarının ardından cezaevinde birçok eksikliğin yeniden gün yüzüne çıktığını ifade ederek, “Olanlardan ders almalıyız. Güvenlik kameraları çalışmıyor” dedi, cezaevinin fiziki alt yapısındaki sorunlara işaret etti.

Salih Kayalı, firarın yaşandığı gün cezaevinden birinin kaçtığını fark etmediklerini anlattı. Kayalı, “Cezaevinde firar olduğunu kimse anlamdı, polis aradı, saat 19.30’da sayım yaparak bilgi sahibi olduk” dedi.

Cezaevindeki örgütlü sendikalardan KTAMS'ın Başkanı Güven Bengihan ise “Cezaevinde çalışanlarla beraber mahkûm ve tutuklular kendi kaderine terk edildi” dedi, sorumluluğu hükümete attı.

Devrim DEMİR

Merkezi Cezaevi’nde 8 Şubat tarihinde firar eden ve 11 Şubat gecesi yakalanan "hükümsüz tutuklu" Alexsandr Satlaev'in kaçışı cezaevindeki güvenlik sorununu gündeme taşıdı.

Fiziki yapısı nedeniyle sürekli alt yapı sorunu yaşanan Merkezi Cezaevi'nde en önemli sorunlardan birinin “güvenlik kameralarının her noktada çalışmaması” gösterildi.

Kameraların çalışmamasını Gardiyanlar Birliği öne çıkardı, sorunun birçok güvenlik açığını da beraberinde getirdiğini duyurdu.

YENİDÜZEN’e konuşan Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, firarın nasıl gerçekleştiğine dair şuana kadar bir şey tespit edemediklerini söyledi.

Polis kaynakları 17 aydır hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Satlaev ile ilgili polisin dosyasının henüz tamamlamadığı belirtti.

17 aydır tutuklu yargılanmayı bekliyor…

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiye göre, Alexsandr Satlaev ülkeye 19 Ağustos 2019’da ‘turist’ vizesi ile giriş yaptı.

Satlaev, Girne’de Eylül 2019’da meydana gelen ‘soygun’ ve ‘darp’ suçlarından tutuklandı. Yani Satlaev ülkeye girer girmez suç işledi.

Girne Polis Müdürlüğü'nde 15 günlük soruşturmanın ardından Satlaev, 22 Eylül 2019 tarihinde çıkarıldığı mahkemede aleyhindeki suçlamaları kabul etmedi, “hükümsüz tutuklu” olarak cezaevine gönderildi.

Cezaevindeki güvenlik sorunuyla ilgili Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı ve cezaevinde örgütlü sendikalarından KTAMS'ın Başkanı Güven Bengihan YENİDÜZEN’e konuştu.

Gardiyanlar Birliği Salih Kayalı:

“Cezaevi kapasitesi, yapının çürümüşlüğü en büyük etken”

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, Alexsandr Satlaev’in firarının ardından cezaevinde birçok eksikliğin yeniden gün yüzüne çıktığını ifade ederek, “Olanlardan ders almalıyız” dedi.

Başkan Kayalı, cezaevinde mahkum ve tutuklu sayısının senelerdir azalmadan yükseldiğini ifade ederek, sorunların başında “kapasitenin doluluğunu” ve “fiziksel yapının çürümüşlüğünü” gösterdi.

Pandemiden dolayı bir takım önlemlerin de alındığını kaydeden Kayalı, “Mahkûm ve tutukluların da sağlıkları düşünülerek temasın azaltılması açısından sayımlar da azaltıldı. Bu süreçte mahkûmlarla dışarıdan gelen gardiyanların çok fazla karşı karşıya getirilmemeleri için tedbilerr aldık” dedi.

“Satlaev’in kaçışı ile ilgili netlik yok, kameralar çalışmıyor, kuleler gözlem yapmaya müsait değil”

Kayalı, yaşanan firarın ardından bazı şeylerin “söylem üzerine değerlendirildiğini” ve çok eleştiri olduğunu ifade etti. Cezaevinin fiziki yapısını hatırlatan Kayalı, cezaevi kulelerinin gözlem yapmaya müsait olmadığına dikkati çekti. Cezaevinde kameraların da çalışmadığını ifade eden Kayalı şunları söyledi: “Firarın nasıl gerçekleştiğine dair şuana kadar bir şey tespit edemedik. Kaçma noktası olarak Satlaev’in logarda saklandığı tespiti var, ancak çıkış olarak nasıl ve hangi yolu kullandığını öğrenemedik. Akşam saatlerinde cezaevine yemek sevki için araç geldi, ana kapıdaki gardiyan aracı en ince detayına kadar hem giriş hem çıkışta inceledi. İyi bir yoklama yaptı. Firar eden tutuklu hava karardıktan sonra harekete geçti, ancak buradan çıkışı ile ilgili net bir bilgi ne yazık ki yok”

“Cezaevinde firar olduğunu anlamadık. Saat 19.30’da bilgimiz oldu”

8 Şubat tarihinde cezaevinde yaşananlarla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Salih Kayalı, firar olduğunu anlamadıklarını, pandemi nedeniyle alınan tedbirleri hatırlatarak sayımın daha az yapıldığını söyledi.

Kayalı şöyle konuştu: “8 Şubat tarihinde saat 17.50’de sıralarında devriye yaptık her hangi aksi bir durum yoktu, hiçbir olaya tanık olmadım. Cezaevinde firar olduğunu kimse anlamdı, polis aradı saat 19.30’da sayım yaparak bilgi sahibi olduk. Cezaevinde kullanılmayan gözlem kuleleri var, bir gerçek daha varsa Merkezi Cezaevi'nin surları da ne yazık iyi durumda değil.”

Firarla ilgili Cezaevi yönetimi ve polis soruşturma başlattı…

Yaşanan firar olayı ile ilgili ders alınması gereken birçok nokta olduğunu kaydeden Kayalı, yeni cezaevinin tamamlandığını söyleyerek “2 ay gibi kısa eğitimlerle yeni cezaevine geçilmesi mümkündür. Başbakanlık hala Cezaevi Teşkilat Yasası'nı geçirmedi. Bu yasada personel artırımı dâhil düzenlemeler var, ancak hiçbir ilerleme kaydedilmedi. 8 Şubat tarihinde yaşanan firar olayı ile ilgili hem Cezaevi Yönetimi hem polis soruşturma başlattı.”

“İhmal varsa sorgulansın, firari bir buçuk ay tecrit cezası aldı”

Firari Alexsandr Satlaev’in 11 Şubat tarihinde polis tarafından Merkezi Cezaevi'ne teslim edildiğini söyleyen Kayalı, Satlaev’in bir müddet koğuşlardan uzak kalacağını Cezaevi YasasıSnın uygulanacağını ifade etti.

Kayalı, Satlaev’in firar ettiği için bir buçuk ay ‘tecrit’ cezası aldığını ifade ederek, yaşanan olayda ‘ihmal’ olması halinde sorgulanması gerektiğine de dikkati çekti.

Üç gün boyunca firarinin yakalanması için emek sarf eden herkese de teşekkür eden Kayalı, “Ders alınması gerekir” dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“Eğreti yapı üzerine şekil verilmeye çalışılıyor. Kameralar çalışmıyor”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan mevcut Merkezi Cezaevi'nin 1982 yılında 175 mahkûm ve tutukluya göre inşa edildiğini anımsatarak 39 yıl önceki koşullarla, eğreti yapı üzerine şekil verilmeye çalışıldığını söyledi.

Elektrik tesisatı, su tesisatı yanında kamera sistemlerinin de sürekli sorun oluşturduğunu söyleyen Bengihan, “Kötü niyetli mahkûm ve tutuklu için barındırılan yerler suça teşvik ediyor. Suçun türüne bakılmadan kalabalık ve karışık her koğuşta en az 45 en fazla 50 mahkûm ve tutuklu bir arada.” dedi.

“Firar olayında suçlu varsa gereken yapılacak. Soruşturma neticelenecek”

Bengihan, yaşanan firar olayının sonrasında cezaevi çalışanlarının sosyal medya üzerinden acımasızca eleştirildiklerini ifade ederek, soruşturmanın neticeleneceğini suçlu veya ihmal varsa gerekenin yapılacağını söyledi. Cezaevinde yüzlerce mahkûm ve tutuklu olduğuna da dikkati çeken Bengihan, “Şuan cezaevinde RHA durumunda bir ikinci VAN araç yok. Cezaevinden biri firar ettiği zaman kaçan birinin bulunması için girişim yapılamaz, bir araç var hastane için kullanılmakta. Şuan için firar ile ilgili her şey iddia üzerine, gerekli soruşturma yapılıyor. Rögardan sonrası hiçbir şey bilinmiyor, Satlaev’in ifadesi kaçışı ile ilgili önemli nokta” dedi.

Merkezi Cezaevi'nde yaşanan tüm olumsuzlukların tek sorumlusunun gelmiş geçmiş tüm İçişleri Bakanları olduğunu ifade eden KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Cezaevinde çalışanlarla beraber mahkum ve tutuklular kendi kaderine terk edildi” dedi.

Avukat Öncel Polili:

“Bir kişinin cezaevinde bu kadar bekletilmesi doğru değil”

YENİDÜZEN’e konuşan Avukat Öncel Polili ise, mahkeme her ne şart altında olursa olsun bir kişinin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine 3 ayı geçmeyecek şekilde gönderildiğini anımsattı.

Makul bir sürede davada komplike bir unsur olmadığı takdirde davanın bitmesi gerektiğini kaydeden Polili, “Bir dava 3 veya 5 yıl da sürebilir. Ama duruşma başladıktan sonra, tarafların tanıkları olur, süreç uzar. Alexsandr Satlaev’in davasında komplike bir unsur olduğunu düşünmüyorum, bu kadar uzatılması doğru değil.” dedi.