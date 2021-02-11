Polis ‘firari’nin peşinde

Devrim DEMİR

Polis, Özel Harekat’la birlikte bu sabah arama çalışmalarına Girne’de devam ediyor.

Merkezi Cezaevinden 8 Şubat tarihinde firar eden Alexsandr Satlaev için arama çalışmaları devam ediyor.

Girne bölgesinde görüldüğü iddia edilen her noktada üç gündür aralıksız arama yapan ekipler, bugün de arama çalışmalarına devam ediyor.

Polisin firari için başlattığı arama çalışmaları üç gündür sonuç bulmadı.

Girne'de devam eden arama çalışmalarına iki helikopter de katıldı.

İki helikopter Girne üzerinde alçak uçuş yapıyor. Firariyi arama çalışmalarının şu sıralar Zeytinlik Bölgesi'nde yoğunlaştığı da elde edilen bilgiler arasında.

FİRARİ SIR OLDU

LAPTA KARIŞ KARIŞ ARANDI… Satlev için arama çalışmalarına dün Lapta-Alsancak arasında devam eden polis ekipleri akşam saatlerine kadar her yeri karış karış aradı ancak hiçbir sonuca ulaşamadı.

Girne’de 2019 yılında ‘soygun’ suçundan tutuklanan ve iki yıldır hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı beklerken, Merkezi Cezaevi’nden 8 Şubat gecesi firar eden Alexsandr Satlaev için arama çalışmaları sürüyor.

Firarinin Boğaz bölgesinde görülmesinin ardından iki gündür Ciklos’ta Özel Harekât Polisi’nin de katıldığı arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Polis ve özel hareket ekipleri dün sabah Ciklos bölgesinde aramalara devam ederken firarinin Lapta'da görüldüğü ihbarı aldı.

Aramalar Lapta bölgesinde yoğunlaşırken, hiçbir sonuç elde edilemedi.

Arama çalışmalarına çok sayıda gardiyan da eşlik ederken, çalışmalarda ‘dron’ ve ‘eğitimli köpekler’ de kullanıldı.

Görüldüğü ilk nokta Dikmen…



Polis’le boğuştu kaçmayı başardı

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, hükümsüz tutuklu Alexsandr Satlaev, 8 Şubat tarihinde saat 20.00 sıralarında yaya bir şekilde Dikmen köyü girişinde polis kontrolüne takıldı.

Salgın nedeniyle köy girişinde kurulan polis noktasında görevli polislerin kimlik sorgusu üzerine sessiz kaldığı iddia edilen Satlaev için polis kimlik pasaport soruşturması başlattı.

Şüpheli davranışları üzerine polis noktasında bir süre bekletilen firari, kaçmak isterken polisle boğuştu, ayakkabısının birini de bırakarak olay yerinden izini kaybettirdi.

‘Firari’ olduğu saatler sonra anlaşıldı…

Polis olaydan sonra firarinin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatırken, Cezaevi yönetimi ile de iletişime geçtiği edinilen bilgiler arasında. Cezaevinde gerçekleşen ilk sayımda mahkûm ve tutuklu sayısının eksik olmadığı yönünde Polis Genel Müdürlüğü’ne bilgi verilirken, aynı gece Cezaevinde ikinci kez sayım yapıldı.

İkinci sayımda bir hükümsüz tutuklunun eksik olduğunun tespiti üzerine Alexsandr Satlaev’in ‘firar’ ettiği anlaşlıldı.

Kamera görüntüleri var…

Firarinin özellikle Boğaz’da birçok evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Evlerin arasında dolaşan firarinin görüntüsü bölgede huzursuzluk yarattı. Cezaevinden kaçan firarinin en son boğaz bölgesinde görüldüğü ifade edilmiş, Polis ve asker, önceki akşam bölgede yolları kapatarak geniş çaplı arama başlatmıştı.

Firarinin görülmesinin ardından polisle kovalamaca yaşandığı da öğrenilmişti.

Aramaya köpeklerde katıldı… Eşyaları köpeklere koklatıldı…

İhbar üzerine aramalarını Lapta-Alsancak arasına çeviren polis dün bölgeyi karış karış aradı. Lapta’da çok sayıda evin bahçeleri, garajların yanı sıra kapalı iş yerleri didik didik arandı.

Firarinin cezaevinden temin edilen kıyafetleri aramaya katılan eğitimli köpeklere koklatıldı.

Bölgede polis ve gardiyanlar, eğitimli köpeklerle birlikte geniş çaplı aramalar başlattı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan aramalar akşama kadar devam etti, hiçbir sonuç alınamadı.

Polis, arama çalışmalarına bugün kaldığı yerden devam edecek.

Soygundan tutuklanmıştı…

Rus uyruklu Alexander Satlaev, 2019 yılında Girne’de, bir kadının boğazını sıkarak bayılttıktan sonra çantasından paralarını çaldığı suçlamasıyla tutuklanırken, Rus medyası, Satlaev’in ülkesinde ‘seri tecavüz’ suçundan 4 yıl hapse mahkûm olduğunu iddia etmişti.

Rus medyasında çıkan bazı haberlere göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti bölgesinde eski bir polis müfettişi (dedektif) olan Alexander Satlaev, 2013 yılında 4 kişiye tecavüz ettiği gerekçesiyle görevinden alınıp 4 yıl hapse mahkûm edilmişti.

FOTOĞRAFLAR: BURÇİN AYBARS